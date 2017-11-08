تأييد كامل عبر مواقع التواصل لقرارات خادم الحرمين بمحاربة الفساد

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي انطباعاتهم وتعليقاتهم التي تؤيد قرارات خادم الحرمين الشريفين بمحاربة الفساد وإيقاف الفاسدين بمزيد من التفاعل والبهجة والتأييد الكامل لتلك القرارات وذلك لحرص القيادة الحكيمة على حفظ الحقوق وتحقيق العدالة ورعاية مصالح الشعب، سعياً منها إلى تحقيق التنمية الشاملة، وتلبية تطلعات المواطنين في كل مكان، وردع كل مَن تُسوّل له نفسه الإضرار بمكتسبات الوطن.

ودعى المواطنين والنشطاء اللجنة العليا لمكافحة قضايا الفساد وحماية المال العام برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بفتح مزيد من ملفات الفساد المتراكمة، وكشف الفاسدين والمتلاعبين والمعتدين على المال العام وأملاك الدولة، وتحجيم دوائرالفساد المظلمة.