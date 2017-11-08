” عبدالله العثيم للسياحة والترفيه ” تحصل على جائزتين عالميتين

سعيد العجل(صدى):

حصلت شركة عبدالله العثيم للسياحة والترفيه أكبر الشركات السعودية المتخصصة في الترفيه على جائزتين وذلك ضمن حفل توزيع ” جوائز مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط لعام 2017 ” ريكون شو ” وذلك في إنجازٍ جديدٍ يضاف إلى سجل الشركة الحافل بالجوائز والتقديرات المميزة في صناعة السياحة والترفية بالشرق الأوسط.

حيث حصلت سفوري لاند على جائزة التميز الذهبية لأفضل مدينة ترفيهية بالشرق الأوسط 2017، كما حصلت إكستريم لاند على الجائزة الفضية لأفضل تصميم مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط 2017م .

وتسلم الجوائز الأستاذ محمد بن عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة في حضور الأستاذ فهد بن عبدالله العثيم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العثيم للسياحة والترفيه وعدد من موظفي الشركة.

وتُقدّم ” جوائز مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط إلى المدن الترفيهية بناء على الإنجازات البارزة التي حققتها في مجال صناعة السياحة والترفيه.

وعبر الأستاذ محمد بن عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة عن سعادته بحصول الشركة من خلال مدنها الترفيهية داخل وخارج المملكة على هذه الجوائز العالمية الأمر الذي يؤكد الجهود المبذولة من قبل إدارة الشركة وفريق العمل وتعزيزا لثقافة الابتكار التي تتبناها الشركة.

وأضاف العثيم بأن الشركة عازمة على تقديم أفضل تجارب الترفيه في جميع مدنها الترفيهية المنتشرة داخل وخارج المملكة.

يذكر أن شركة العثيم للسياحة والترفية تعد من أكبر الشركات السعودية المتخصصة في قطاع الترفيه وتنفيذ وإدارة المراكز والمدن الترفيهية والمشاريع السياحية، وتعمل وفق إستراتيجية مدروسة للتوسع في قطاع السياحة والترفيه في المملكة وفي الإمارات ومصر والأردن وعمان.

وتمتلك باقة متميزة من المنافذ والمدن الترفيهية منها سفوري لاند وفابي لاند ومدينة الثلج وسبلاش ووتر بارك وأكشن زون وماي تاون واكستريم.