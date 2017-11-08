الأهلي يفكر في ضم ” المساكني ” لتدعيم صفوف الفريق

ماجد محمد(صدى):

فتح الاهلاويون عدة ملفات وضعوها أمام مدرب الفريق الاوكراني سيرجي ريبروف الذي ابدى عدم رغبته باستمرار الثنائي الأجنبي محمد عبدالشافي وايوانيس فيتفاتزيديس اللذين بحسب وصفه لا يخدمان خطته على أرضية الملعب.

ومن جانبها عاودت إدارة النادي الأهلي فتح ملف اللاعب يوسف المساكني الذي كانت قد فاوضته سابقًا، وذلك بهدف تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

فيما طرحت إدارة الأهلي بالاشتراك مع المستشار الفني بندر الأحمدي عدة ملفات يأتي في مقدمتها ملف التونسي المحترف بصفوف فريق الدحيل القطري، ولاعب لاتيني يلعب في خانة المحور الدفاعي.