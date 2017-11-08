” الجمارك ” تضع قيودا على استيراد ” المركبات السالفج “

علي القحطاني(صدى):

قامت الجمارك بوضع بعض القيود على استيراد ” المركبات السالفج ” وهي المركبات التي تعرضت لغرق أو لحادث أو حريق أو انقلاب أو تلف الهيكل وفقاً لنتائج الفحص التي تحصل عليها الجمارك، وذلك لحماية المواطنين من الخطر.

ومنعت كذلك الجمارك استيراد المركبات التي كانت تُستعمل كسيارات أجرة أو سيارات للشرطة أو المركبات التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه أو في حالة وجود تلفيات بالهيكل الخارجي للمركبة إلا إذا كان ذلك بميناء الوصول فيقدم شهادة من الجهة المختصة تثبت ذلك.

كما منعت أيضًا المركبات المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار والمركبات المسروقة والمركبات التي تم التلاعب برقم هيكلها ومركبات النقل للمقيمين وأخيراً يمنع استيراد المركبات المصفّحة.

وفرضت الجمارك لقبول الاستيراد وجود 3 تقارير من قبل الشركات العالمية المختصة في الكشف على المركبات وهي كل من: اتوشيك ,(AUTOCHECK) ، وكارفكس (CARFAX)، وإدارة تسجيل المركبات (MOTOR VEHICLE DEPT).

وحددت أيضاً استيراد المركبات بشرط أن لا يتجاوز موديلها الخمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف ( 3.5 طن وأقل) وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن) ويتم احتسابها تنازلياً باستثناء السنة الحالية والشاحنات النقل الثقيل حتى موديل 2007 والسيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 عاماً.