رجال يشعلون النيران في أنثى فيل وصغيرها
شهدت البنجال الهندية، صراعاً حاداً بين البشر والفيلة، حيث أمطر مجموعة من الرجال أنثى فيل وصغيرها بكرات نارية أسفرت عن اندلاع النيران بجسديهما .
ونشر المصور ” بيبلاب هازرا ” صورة المطاردة بين الرجال وأنثى الفيل وصغيرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واصفاً الأمر بالجحيم بالنسبة للحيوانات اللطيفة التي تعيش هناك.
فازت الصورة بجائزة أفضل صورة للحياة البرية من مجلة ” سانكتوراي ” ، ويعود هجوم السكان المحليين على الفيلة إلى مهاجمتها المحاصيل وإفساد الأراضي الزراعية وقتل بعض الأبرياء.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 16 دقيقة
لا حول الله حتى الحيوانات لم تسلم من أذى البشر ؟؟
الحربي[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 5 دقائق
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، يعني يابوهنود تحرقون الفيلة بحجة إنها خربت محاصيلكم الزراعية وبنفس الوقت
لاشفتوا البقرة جمدتوا قدامها وخليتوها توطاكم وترفسكم وتآكل كل شيء حتى بالبقالة لها الأولية
بالتسوق وببلاش بحجة إنكم تعبدون وتقدسون البقر- والعياذ بالله منكم ، فعلاً إنكم بهائم يابوهنود أنتم والبنقال
لا والبهائم أولى وأحق منكم بالحياة الكريمة .
مع وافر المحبة.