رجال يشعلون النيران في أنثى فيل وصغيرها

نيودلهي(صدى):

شهدت البنجال الهندية، صراعاً حاداً بين البشر والفيلة، حيث أمطر مجموعة من الرجال أنثى فيل وصغيرها بكرات نارية أسفرت عن اندلاع النيران بجسديهما .

ونشر المصور ” بيبلاب هازرا ” صورة المطاردة بين الرجال وأنثى الفيل وصغيرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واصفاً الأمر بالجحيم بالنسبة للحيوانات اللطيفة التي تعيش هناك.

فازت الصورة بجائزة أفضل صورة للحياة البرية من مجلة ” سانكتوراي ” ، ويعود هجوم السكان المحليين على الفيلة إلى مهاجمتها المحاصيل وإفساد الأراضي الزراعية وقتل بعض الأبرياء.