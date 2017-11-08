اعتماد ميزانية توسعية للإمارات بقيمة 14 مليار دولار لعام 2018

أبو ظبي(صدى):

قالت الحكومة الإماراتية: إن ” الزيادة المتوقعة تتمايز في ميزانية العام القادم، وهي بدون عجز، مع إنفاق مستقر تقريبًا في ميزانية هذا العام “.

كما وافق مجلس الوزراء الإماراتي، على ميزانية اتحادية توسعية لعام 2018 بإنفاق متوقع قدره 51.4 مليار درهم؛ مما يعادل 14 مليار دولار، بزيادة 5.6% عن الخطة الأصلية لميزانية 2017. فيما تُشكّل الميزانية الاتحادية في العادة نحو 14% فقط من إجمالي الإنفاق العام في الدولة.

وتملك الإمارات احتياطات نفط خام من 97.8 مليار برميل؛ غالبيتها العظمى في إمارة أبو ظبي، وتنتج حاليًا 2.7 مليون برميل من الخام يوميًا.

وإضافة للميزانية الاتحادية؛ لدى كل من الإمارات السبع التي تشكل ” الاتحاد ” ميزانياتها الخاصة التي تتجاوز بدرجة كبيرة في بعض الأحيان ميزانية الاتحاد؛ لاسيما في الإمارات الكبيرة مثل أبو ظبي. وتُخصص الميزانية الاتحادية بدرجة كبيرة لتسيير عمل المؤسسات الحكومية الاتحادية.