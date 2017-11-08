أيالا يمارس ” الطائرة الشاطئية ” بعد رفضه العودة إلى النصر

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر، أن محترف نادي النصر البارغواياني فيكتور أيالا، يعيش أوضاعا نفسية صعبة لعدم انضمامه لناد آخر، مما أدى إلى عدم انضمامه إلى منتخب بلاده في الجولات الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وكشفت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة اللاعب الإبقاء على لياقته عبر ممارسة كرة الطائرة الشاطئية في البارغواي مع أصدقائه، في ظل فشله في إحضار عرضا ماليا مناسبا للانتقال خارج صفوف نادي النصر بعد رفضه العودة على الرغم من سريان عقده.

واشترطت إدارة النادي، على أيالا إحضار عرض مالي مغر من أحد الأندية الراغبة فيه بعد رفضه العودة لتمثيل العالمي، ووضعت مبلغا لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار للموافقة على بيع بطاقته.