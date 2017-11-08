بالفيديو.. ” الزعيم ” يستعد لدوري أبطال أسيا بشاشة عرض في التدريبات

ماجد محمد(صدى):

نشر حساب نادي الهلال، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو، يظهر فيه اللاعبون أمس الثلاثاء، وهم يتابعون شرحًا للتطبيق البدني والفني، خلال معسكرهم في أبوظبي، استعدادًا لنهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الفريق قد أجرى، الإثنين، حصته التدريبية الأولى على ملعب نادي بني ياس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وركز الجهاز الفني للزعيم على الجانب البدني في المران؛ حيث فرض- في الجزء الأول من المران- تدريبات الجري على سرعات ومسافات مختلفة، قبل أن يطبّق عددًا من التدريبات اللياقية، تلتها مناورة على نصف مساحة الملعب، اختتمها بمناورة على نصف مساحة الملعب، في حين واصل الثنائي “مجاهد المنيع وعبدالله الحافظ” برامجهما العلاجية والتأهيلية.