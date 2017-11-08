بالصور.. أمانة الرياض تضبط ٦٠٩ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية وتستبعد 265 عاملا

سعيد العجل(صدى):

نفذت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية البطحاء الفرعية، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية والصحة العامة، خلال شهر محرم، وشملت ” التموينات.. الهيبرماركت.. الحلاقين.. الوجبات السريعة.. المطاعم.. وبيع المواد الغذائية “.

وأسفرت الحملات عن ضبط ٦٠٩ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية وإغلاق ١٥٤ منشأة إغلاقا فوريا واستبعاد ٢٦٥ عاملا.

وأكد رئيس بلدية البطحاء الأستاذ فهد بن محمد الحمود، أن تكثيف الجولات الميدانية يأتي في سياق المتابعة للمحلات التي تمارس الأنشطة الصحية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أهمية تعاون المواطن والمقيم مع الجهات المختصة والإبلاغ عن ما يلاحظ من تجاوزات تتعارض مع ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات حيث تولي البلدية جل اهتمامها لما يرد إليها من بلاغات وملاحظات وذلك على هواتفها: ٤٤٨٦٦٦٣، ٤٤٨٦٦٦٤، أو على هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠ .