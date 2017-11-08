رسميا.. زيادة عدد حروف تغريدات ” تويتر ” لـ 280 حرفا

أماني الغامدي(صدى):

أطلقت شبكة التدوين المصغر ” تويتر ” تعديل جديد فى شبكتها الاجتماعية يسمح للمستخدمين بكتابة 280 حرفا فى التغريدة الواحدة بدلا من 140 حرفا كما كان فى السابق، وهى الميزة التى من المنتظر أن تنال إعجاب الكثير من المستخدمين الذين لطالما نادوا بها.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فكان الرئيس التنفيذى لشبكة تويتر قد كشف قبل عدة أسابيع أنهم يستعدون لتطبيق فكرة الـ 280 حرف قريبا، وهى الخطوة التى لقيت معارضة شديدة من البعض، فيما أيدها البعض الآخر بشكل كبير، إلا أن إطلاق هذه الميزة فى النهاية بشكل كبير وإطلاقها لكافة المستخدمين، فهو يعنى أن تويتر وجدت أنها مفيدة للكثيرين، كما أنها تعمل على زيادة التفاعل وفقا لدراسات متنوعة أجرتها الشركة.

وأشارت تويتر إلى أن المستخدمين من اللغة اليابانية والكورية والصينية يستفيدون من تويتر بشكل أكبر، والذى يتيح لهم جمع كمية معلومات فى كلمة واحدة على عكس المستخدمين الذى يتحدثون الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية أو الفرنسية وهذا كان أحد أسباب الزيادة أيضا، وأكدت تويتر فى النهاية أن هذه الميزة الجديدة ستصل لجميع المستخدمين خلال الساعات المقبلة على كافة المنصات المختلفة.