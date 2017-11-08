العثور على 5 كيلو متفجرات أمام جامعة في باكستان

إسلام آباد(صدى):

عثرت شرطة إقليم السند الباكستاني على مواد متفجرة أمام جامعة مهران، والواقعة في ضاحية حيدر أباد.

وحسب المعلومات المتوفرة فإنه تم العثور على المواد المتفجرة البالغ وزنها 5 كيلوجرامات أمام بوابة الجامعة في الصباح الباكر، وأثناء دخول الطلاب إلى الجامعة؛ مما دفع الشرطة المحلية إلى الاستنفار وضرب طوق أمني على المنطقة المحيطة، وإغلاق الطريق المؤدي إلى الجامعة.. وتجري التحقيقات لمعرفة الجاني والدوافع.

الجدير بالذكر أن جامعة مهران من أفضل الجامعات الباكستانية، ويدرس في الجامعة من مختلف الجنسيات العربية والإسلامية.