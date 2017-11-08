” الثنيان ” : ليس هناك فريق في آسيا يستطيع هزمية الهلال

ماجد محمد(صدى):

قال يوسف الثنيان لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقًا، ” ليس هناك فريق في آسيا يستطيع هزمية الهلال إذا كان في قمة عطائه ” ، جاء ذلك في إشارة إلى مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017، الذي يستضيف فيه الهلال نظيره أوراوا الياباني للجماهير الهلالية.

وأضاف ” الثنيان ” أن ” الفريق الياباني ليس سهلاً، لكن باستطاعة الهلال التغلب عليه بسهولة ” ، موضحًا أن “المباراة ستكون صعبة على الطرفين، لكن ثقتي باللاعبين لاحدود لها، وأتمنى لهم التوفيق ” .

وعن إمكانية حضوره للنهائي الآسيوي، أجاب ” الثنيان ” : ” حضرت مباريات الهلال في الدوري المحلي، كيف لا أحضر للهلال في نهائي دوري أبطال آسيا ” .

وتابع: أنه ” متى ما قامت الجماهير الهلالية بدورها بكثافة الحضور والتفاعل والتشجيع سيعكس هذا على نتيجة المباراة ” مضيفًا أن ” الجهاز الفني في الهلال على أعلى مستوى، وكذلك الجهاز الإداري، وإن شاء الله يكون الفوز حليفنا ” .