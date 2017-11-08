  • الأربعاء 8

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ” الثنيان ” : ليس هناك فريق في آسيا يستطيع هزمية الهلال

” الثنيان ” : ليس هناك فريق في آسيا يستطيع هزمية الهلال

” الثنيان ” : ليس هناك فريق في آسيا يستطيع هزمية الهلال
ماجد محمد(صدى):

قال يوسف الثنيان لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقًا، ” ليس هناك فريق في آسيا يستطيع هزمية الهلال إذا كان في قمة عطائه ” ، جاء ذلك في إشارة إلى مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017، الذي يستضيف فيه الهلال نظيره أوراوا الياباني للجماهير الهلالية.
وأضاف ” الثنيان ” أن ” الفريق الياباني ليس سهلاً، لكن باستطاعة الهلال التغلب عليه بسهولة ” ، موضحًا أن “المباراة ستكون صعبة على الطرفين، لكن ثقتي باللاعبين لاحدود لها، وأتمنى لهم التوفيق ” .
وعن إمكانية حضوره للنهائي الآسيوي، أجاب ” الثنيان ” : ” حضرت مباريات الهلال في الدوري المحلي، كيف لا أحضر للهلال في نهائي دوري أبطال آسيا ” .
وتابع: أنه ” متى ما قامت الجماهير الهلالية بدورها بكثافة الحضور والتفاعل والتشجيع سيعكس هذا على نتيجة المباراة ” مضيفًا أن ” الجهاز الفني في الهلال على أعلى مستوى، وكذلك الجهاز الإداري، وإن شاء الله يكون الفوز حليفنا ” .


الوسوم:, , ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 359 ] نشر منذ 1 ساعة

إعقل يابو يعقوب .. أنت تخدر اللاعبين بهذا التصريح .. لا عاد تعودها يا أسطورة .

[ عدد التعليقات: 37500 ] نشر منذ 45 دقيقة

هههههههه كفو ياابو يعقوب ,,

,, بس كلامك هذا على ايامك والكوكبة اللي كانوا معاك ,,

,, الموجودين الآن فيهم الخير والبركه ونتمنى لهم التوفيق والفوز بكل محفل ,,

[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 43 دقيقة

حسب النظام الجديد سترون الهلال دائماً في النهائي حيث لن يلاقي فرق الشرق الا في النهائي.

[ عدد التعليقات: 3207 ] نشر منذ 23 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههه لا تكذب يا ابو يعقوب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *