جامعة الفيصل تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الفيصل الأهلية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في كليتي إدارة الأعمال والعلوم والدراسات العامة بالجامعة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الجامعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– عضو هيئة التدريس في كلية إدارة الأعمال: درجة الدكتوراه أو درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، والمالية، وإدارة الموارد البشرية، والتسويق ) .

– أستاذ مساعد في اللغة العربية (كلية العلوم والدراسات العامة): درجة الدكتوراه في تخصص في اللغة العربية.

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 نوفمبر 2017م.

وأشارت الجامعة إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، الدخولهنا