الإطاحة بـ ” عصابة ” سرقة السيارات وتفكيكها في الرياض

سعيد العجل(صدى):

ألقت شرطة الرياض القبض على 5 أشخاص ” مواطن وثلاثة وافدين سودانيين ومصري ” ، بتهمة سرقة 16 مربكة، وبيعها بعد تفكيكها بمبالغ زهيدة.

وصرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم السرقة بكافة أنواعها ،قامت الاجهزة الأمنية بشرطة المنطقة ممثلة في ادارة التحريات والبحث الجنائي برصد عدد من بلاغات سرقة المركبات، وبتتبعها اتضح قيام الجناة بتحريف أرقام هياكلها واعادة بيعها بمبالغ زهيدة أو تفكيكها و بيع أجزائها كقطع غيار مستعمله.

بعد وضع الأماكن المشبوهة تحت مجهر الرصد الأمني و مراقبتها ، وبتكثيف التحريات و جمع المعلومات، اسفرت الجهود من تحقيق الاشتباه في خمسة أشخاص ” مواطن و ثلاثة وافدين سودانيين ومصري “، ثبت تورطهم في عدد من تلك البلاغات، وبضبطهم وسماع أقوالهم أقروا بارتكاب ستة عشر حادثة سرقة مركبات متنوعة وتفكيك بعضاً منها الى اجزاء و بيعها كقطع غيار مستعملة وتحريف ارقام اخرى، وإعادة بيعها بمبالغ زهيدة، موزعين الادوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم.

جرى إيقافهم بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لاكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الاجراءات الجزائية .