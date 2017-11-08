” فير إير ” الفنلندية تبدأ في وزن المسافرين على خطوطها الجوية

هلسنكي(صدى):

تبدأ شركة الطيران الفنلندية ” فين إير ” ، وزن المسافرين على خطوطها الجوية قبل الرحلات في مطار ” هلسنكي ” ، وناشدت الشركة ألفي مسافر متطوع للخضوع للتجربة من أجل قياس أداء ودقة البيانات المستخدمة.

ولم تواجه الشركة الفنلندية صعوبات على ما يبدو في إيجاد دفعة أولى من المتطوعين لإنهاء دراساتها الأولية.

وتخطط ” فين إير ” لإجراء المزيد من التجارب لوزن المسافرين في وقت لاحق هذا العام وفي ربيع 2018، وبناء على نتائج تلك الدراسات، سيتم تحديد الأوزان الإجمالية في مواسم مختلفة.