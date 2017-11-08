بالصور.. احتجاز 17 سيارة مخالفة لبيع الأعلاف شرق الرياض

سعيد العجل(صدى):

تمكنت أمانة منطقة الرياض، من احتجاز 17 سيارة مخالفة لبيع الأعلاف، وذلك خلال جولاتها على الباعة المخالفين شرقي العاصمة.

وقال مدير عام الراحة والسلامة بالأمانة المهندس أنور قلم؛ إن هذه الحملة تمّت بالتنسيق مع جهات أمنية، وتمّت إزالة ١٣ موقعاً مخالفاً لبيع بيوت الشعر، وتسليم ٥١ عاملاً إلى الجهات المختصّة.

وأهاب قلم؛ بالمواطنين والمقيمين، الشراء من المحال النظامية المرخصة، وعدم تشجيع الباعة الجائلين المخالفين.

