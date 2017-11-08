التعليم: إطلاق ” فارس ” و ” نور ” على الأجهزة الذكية خلال أيام

عادل الحربي(صدى):

أكد المشرف العام على الخدمات الإلكترونية ورئيس اللجنة العليا لمشروع أنظمة الموارد الإدارية والمالية ” فارس ” بوزارة التعليم الدكتور طلال بن حمزة مغربي، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من مشروع تمكين المعلمين والمعلمات من الدخول الموحّد على جميع خدمات الوزارة الإدارية والمالية والتعليمية.

وأوضح مغربي، في مداخلة هاتفية لبرنامج ” صباح السعودية “، أن إطلاق تطبيقي ” فارس ” و ” نور ” على الأجهزة الذكية سيكون خلال أيام، مشيرا إلى أن تطبيق نظام ” فارس ” في مصلحة الوزارة ومنسوبيها، فهو يوفر حلا كاملا وشاملاً ويرفع كفاءة الشؤون الإدارية والمالية.

وأشار إلى أنه من ضمن خطط التطوير، وأهمها العمل على تطوير مشروع الدخول الموحد؛ حيث يدخل المعلم والمعلمة على أنظمة الوزارة كلها بخطوة واحدة برقم مستخدم وكلمة سر، ويدخل على الخدمات سواء التعليمية في ” نور ” والتدريب والحصص والنصاب وتسليم الدرجات أو الموارد البشرية والرواتب وغيرها.