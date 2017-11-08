” المعلم الجديد ” برنامج تدريبي يستهدف ٤١٣ معلمًا في الرياض

حمود العنزي(صدى):

بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث، وبتنظيم من إدارة الإشراف التربوي، افتتح أمس الثلاثاء، عبدالله بن سعد الغنام، مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، البرنامج التدريبي “المعلم الجديد”.

وألقى ” الغنام ” كلمة للمعلمين الجدد في قاعات التدريب بحضور مدير التدريب والابتعاث محمد الهويريني؛ ومساعد مدير الإشراف التربوي عبدالله المطلق، حثّهم فيها على تقوى الله والإخلاص في العمل.

وأكد على أهمية استشعار مسؤولية العمل الذي يقومون به، وهو تربية وتوجيه وتعليم أبناء الوطن الذين سيحملون راية العمل وبناء الوطن، ويفيدون أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.

وأشار مساعد المدير العام للشؤون التعليمية ،إلى أهمية اطلاع المعلمين على الإجراءات والتنظيمات الخاصّة بسير العمل اليومي داخل المدرسة.

ومن جانبه، قال عبدالله المطلق، مساعد مدير الإشراف التربوي؛ إن برنامج المعلم الجديد يستهدف ٤١٣ معلماً جديداً تابعاً لـ “تعليم الرياض” لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع، ويستمر على مدى أربعة أسابيع ويقدمه ١٦ مدرباً.