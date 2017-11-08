” الصحة ” : قبول مركز طب وجراحة القلب بعرعر كمركز ايكمو

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت ” الصحة ” قبول مركز الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد لطب وجراحة القلب بعرعر كمركز ECMO دولي ,ووضعت علامة على خريطة العالم تشير إلى مركز عرعر لطب وجراحة القلب.

وبين الصحة أن تقنية الايكمو تعد من أحدث الطرق التي تستخدم في دعم القلب و الرئة في حالة الفشل أو الضعف الشديد بعد جلطة قلبية حادة أو بعد عملية قلب مفتوح أحياناً أو فشل عمل الرئة نتيجة التهاب حاد و غيره .

والايكمو هو عبارة عن جهاز قلب و رئة صناعي يمكن ربط المريض عليه للأسباب التي ذكرت لأيام و أسابيع و يتعافى نسبة جيدة من المرضى , وحالياً تم ضم مركز جراحة القلب في عرعر للمراكز العالمية المسجلة التي تستخدم هذه التقنية و سينعكس التسجيل في منظمة ELSO على مستوى و اسم المركز , حيث أصبح مركزاً معترف به لتدريب هذه التقنية التي تمكن من منح الشهادات في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن المركز أستقبل خلال شهر أكتوبر الماضي 3555 مراجع كما بلغ عدد المنومين 251 مريض , في حين بلغ عدد عمليات القلب المفتوح التي أجريت في المركز 11 عملية خلال نفس الفترة.