بالفيديو.. ” الجبير ” : النظام القطري يعيش حالة إنكار

طلال الغامدي(صدى):

قال وزير الخارجية عادل الجبير، إن ” النظام القطري يعيش حالة إنكار، وعليه أن يغير تلك الحالة لحل المشاكل “.

وأضاف ” الجبير ” في مقابلة له على فضائية “CNN” الأمريكية، أن ” قضية قطر صغيرة جدًا ولا تمثل أزمة”، نافيا أن تكون الدول الأربعة المقاطعة للدوحة ترغب في تغيير النظام لكنها تريد تغيير السلوك.

وتابع وزير الخارجية، أن قطر أجبرت على القيام بعدة أمور كانت قد رفضتها لسنوات، مثل الوثيقة التي وقعتها مع الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بالإرهاب، والتي سمحت لوزارة الخزانة الأمريكية بالولوج لنظامها المصرفي، كما أنها غيرت من قوانينها للسماح للأدلة المقدمة من الحكومات الأجنبية.

وأكد ” الجبير ” أن ” قضية قطر صغيرة جدًا، فيما المملكة لديها قضايا ضخمة للتعامل معها كالإرهاب والتطرف والسلوك العدواني الإيراني “.

وأشار إلى أن قطر تعرف ممولين إرهابيين متواجدين على قوائم الإرهاب يسيرون في الدوحة بكل حرية ويجمعون المال ويرسلونه للجماعات الإرهابية، مطالبا بالتوقف عن هذا.

وقال ” الجبير ” إن تغيير الأنظمة ليس من سياستنا لكننا نطالب بتغيير السلوك والتوقف عن دعم الإرهاب والتطرف وعدم إيواء الإرهابيين ونشر خطاب الكراهية من خلال وسائل الإعلام الخاصة.

وأوضح عادل الجبير أن الدوحة بعد تخفيض تمويلها للجماعات المتطرفة في سوريا وليبيا فتحت الأبواب أمام تسوية سياسية، كما أن تخفيض دعمها لحماس أجبر الأخيرة على التخلي عن غزة للسلطة الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية، على أن أمام النظام في الدوحة الكثير للقيام به، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالتنازلات لحل المشكلة، ولكن لا يمكن أن يكون هناك حل وسط في قضايا الإرهاب والتطرف.