صافولا القابضة تطرح وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة مجموعة صافولا القابضة للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى “ مدير أول التدقيق الداخلي ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، وإدارة الأعمال، والمالية)، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المعلنة، الدخول على الرابط التالي: ” هنا ” .