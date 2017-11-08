  • الأربعاء 8

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. صافولا القابضة تطرح وظيفة شاغرة

صافولا القابضة تطرح وظيفة شاغرة

صافولا القابضة تطرح وظيفة شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة مجموعة صافولا القابضة للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى “ مدير أول التدقيق الداخلي ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، وإدارة الأعمال، والمالية)، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 نوفمبر 2017م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المعلنة، الدخول على الرابط التالي: ” هنا ” .


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *