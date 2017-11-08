إعادة تصميم ” سناب شات ” بعد شكاوى من صعوبة استخدامه

أماني الغامدي(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات إيفان سبيغل، أن الشركة تعمل على إعادة تصميم تطبيقها في محاولة للوصول إلى جمهور أوسع، بعد شكاوى المستخدمين من صعوبة استخدامه.

وأضاف سبيغل أن الشركة ستعمل على تسهيل استكشاف المحتوى الضخم على منصتنا والتي لا يتم اكتشافها أو عدم رؤيتها كل يوم، موضحا أن التطبيق على استعداد لتحمل المخاطر لتحقيق مكاسب طويلة الأجل.

وأكد أن الشركة تدرس تطوير محتوى الهاتف مثل تويتر ستريمز وفيسبوك نيوز فيد، ووجدت إمكانية لخدمة المحتوى الشخصي، مشيرا إلى أنه يسعى في العام المقبل إلى بناء المزيد من الأدوات لتمكين المستخدمين من مشاركة المحتوى مع جمهور واسع أكبر من أصدقائهم، وهي الميزة الشائعة لى إنستغرام وتويتر.