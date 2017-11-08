استئصال كتلة دماغية تزن 2.5 كيلو لرضيعة في نجران

راشد آل شريه(صدى):

أجرى فريق طبي متخصّص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد في نجران، عملية جراحية متقدمة أسهمت في إنقاذ طفلة تعاني عيبا خلقيا في الرأس وجزء من الرقبة على شكل ” كتلة كبيرة الحجم ” ، وهو مصنّف من الأمراض النادرة لحديثي الولادة.

وأوضحت ” صحة نجران ” أن الطفلة لم تغادر المستشفى منذ ولادتها؛ نظراً لوجود كتلة دماغية في مؤخرة الرأس يزيد حجمها على 2.5 كيلو جرام مؤثرة في حركة الرأس.

ولفتت إلى أنه بعد تقييم الحالة من قِبل استشاري جراحة المخ والأعصاب واستشاري تخدير الأطفال اتضح أنها تعاني صغراً في حجم الجمجمة ووجود كتلة كبيرة الحجم تحتوي على جزءٍ من أنسجة وأوردة دموية للدماغ؛ حيث تقرّر إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال الكيس الدموي مع الحفاظ على الأنسجة الحسّاسة للمخ، وبحسب الإجراء المتبع لمثل هذه الحالات الدقيقة فقد تم إبلاغ والدها بخطورة العملية، وأخذ موافقته؛ نظراً لوجود جزءٍ من الأنسجة الحسّاسة لجذع الدماغ خارج الجمجمة وسيتم التعامل معها مباشرة.

واستغرقت العملية 3 ساعات، وبفضل الله، نجح الفريق الطبي في استئصال الجزء غير الحيوي والمحافظة على الأجزاء الحسّاسة للمخ؛ حيث تكللت العملية بالنجاح، وبعد مثولها للشفاء غادرت الطفلة المستشفى بعد أسبوعين من العملية، وراجعت العيادة الخارجية أخيراً وهي تنعم بصحة جيدة، وأصبحت حركة الرأس طبيعية، ولله الحمد.