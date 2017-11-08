شركة النهدي تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في 6 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة النهدي الطبية عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف شاغرة للرجال والنساء، ضمن البرنامج التدريبي ” الصيدلة المستقبلية ” لمدة أربعة أشهر، وذلك للعمل بفروع الصيدليات التابعة للشركة في كل من ” الرياض، وجدة، والدمام، وأبها، وجازان، ونجران ” .

وأبرزت الشركة،أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الصيدلة، الصيدلة السريرية) .

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: ” هنـــــــــــا ” .