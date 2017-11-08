شركة عبدالله البراك تعلن عن وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مجموعة عبدالله عبدالوهاب البراك وأولاده عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحملة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها القائمة في كلٍّ من ” الدمام، والخبر “.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني ثالث صيانة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مهندس أجهزة حقل: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التكنولوجيا، الهندسة/الأجهزة ) .

– مهندس مشروع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التكنولوجيا، الهندسة ) .

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ،الدخولهنا