ملاك فلل جدة يناشدون الجهات المعنية لحل أزمة عدادات الكهرباء

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أنه شكى العديد من المواطنين في جدة من تنظيم جديد وضعته أمانه جدة وهوعند تقديم المالك لمخطط يشتمل على فيلا أمامية وشقق في الخلف، لا يتم منحة العدادات الكافية ويتم التعامل مع المخطط المقدم على أنه فيلا فقط ومنحه عدادين .

وقالت اللمواطنين أن البلدية تسعى لتقليص عدد الوحدات السكنية لأسباب مجهولة متسائلين : لماذا يتم في جميع مناطق المملكة احتساب الفيلا والشقق وحدات متعددة وفي جدة تحتسب فيلا فقط؟! وما هو مصير من اشترى أرضاً له ولأبنائه .