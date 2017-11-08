42 ألف حالة استفادت من خدمات مستشفيات مكة المكرمة الأسبوع الماضي

نايف السالم(صدى):

قدمت مستشفيات مكة المكرمة خدماتها الطبية والعلاجية لـ (41806) حالات وذلك خلال الأسبوع المنصرم من شهر صفر.

وأبانت صحة مكة المكرمة أن مجموع من تم إدخالهم إلى المستشفيات بلغ (1230) حالة حيث استقبلت أقسام الطوارئ (22980)، فيما راجع أقسام العيادات ما مجموعه (15503) حالات.

كما أجريت فيها (255) عملية جراحية طارئة و(144) عملية مجدولة و(26) عملية قسطرة، وأخضع للمناظير (104) مريض ومريضة، كما تم استقبال(323) حالة ولادة ة وإجراء (1241) عملية غسيل دم كلوي.

الجدير بالذكر أن عدد المستشفيات بالمنطقة يبلغ 6 مستشفيات بسعة سريرية (2165) سرير بالإضافة إلى 85 مركز صحي .