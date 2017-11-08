أمانة تبوك تضبط وتتلف 5 طن خضار وفواكه ولحوم فاسدة

محمود البلوي(صدى):

قامت إدارة الأسواق بوكالة الخدمات بأمانة منطقة تبوك بضبط وإتلاف 50578 كيلو غرام من الخضار والفواكه واللحوم والتمور والأطعمة الفاسدة والأغذية المنتهية الصلاحية خلال الجولات الميدانية التي قام بها أطباء بيطريين ومراقبين صحيين ومراقبين للمحلات الخاضعة التي تجاوز عددها 4080 جولة ميدانية وفرض غرامات بقيمة 1.548.800 ريال.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات والمتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن إدارة السوق قامت بتكثيف زياراتها الميدانية على السوق المركزي للخضار والفاكهة بواقع 1000 زيارة تم خلالها ضبط ومصادرة وإتلاف 2858 كيلو غرام من الأسماك الفاسدة و774 كيلو غرام من اللحوم مجهولة المصدر و3202 كيلو غرام من الخضار والفاكهة الفاسدة و3495 كيلو غرام من التمور الفاسدة و430 كيلو غرام من الخضار الغير صالحة في حراج الخضار.

وأشار إلى أنه تم ضبط ومن خلال المحلات التجارية الموجودة في المجمعات التجارية 3845 كيلو غرام من الأطعمة البائتة والغير صالحة و1593 لتر من زيوت القلي غير صالحة للاستخدام ومصادرة وإتلاف 1174 كيلو غرام من المواد منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 81 من العمالة الوافدة بدون شهادات صحية وفرض غرامات تجاوز عددها 238 غرامة على المحلات المخالفة بإجمالي 374700 ريال, لافتاً إلى أن إدارة الرقابة الصحية قامت بدورها بمراقبة المحلات الخاضعة لصحة البيئة والغير خاضعة لتطبيق الاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة الأطعمة والمواد الغذائية من خلال تفتيش 27200 محل عبر الجولات التفتيشية التي تجاوز عددها 3000 جولة حيث تم مصادرة وإتلاف 2000لتر من الزيوت و21000 كيلو غرام من الأغذية والأطعمة الفاسدة وتطبيق الغرامات على 1029 محل بقيمة 1.174.100 ريال .

وأبان وكيل الأمين للخدمات في ختام تصريحه أن قسم المسالخ قام خلال الستة شهور الماضية بمراقبة أربعة مسالخ لذبح الأغنام والإبل والبقر في مدينة تبوك والتي قامت بذبح 152556 رأس من الغنم و3291 رأس من الإبل و1197 رأس من البقر, مشيراً إلى أنه تم اعدام جزئي لأكثر من 36806 رأس من الأغنام والإبل والبقر واعدام كلي لـ 347 رأس من الأغنام والإبل والبقر بعد الكشف عليها من قبل أكثر من 24 طبيب بيطري متواجدين في المسالخ للتأكد من سلامة الأغنام والإبل والبقر من الامراض عند ذبحها.