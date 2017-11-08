أمانة تبوك تضبط وتتلف 5 طن خضار وفواكه ولحوم فاسدة
قامت إدارة الأسواق بوكالة الخدمات بأمانة منطقة تبوك بضبط وإتلاف 50578 كيلو غرام من الخضار والفواكه واللحوم والتمور والأطعمة الفاسدة والأغذية المنتهية الصلاحية خلال الجولات الميدانية التي قام بها أطباء بيطريين ومراقبين صحيين ومراقبين للمحلات الخاضعة التي تجاوز عددها 4080 جولة ميدانية وفرض غرامات بقيمة 1.548.800 ريال.
وأوضح وكيل الأمين للخدمات والمتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن إدارة السوق قامت بتكثيف زياراتها الميدانية على السوق المركزي للخضار والفاكهة بواقع 1000 زيارة تم خلالها ضبط ومصادرة وإتلاف 2858 كيلو غرام من الأسماك الفاسدة و774 كيلو غرام من اللحوم مجهولة المصدر و3202 كيلو غرام من الخضار والفاكهة الفاسدة و3495 كيلو غرام من التمور الفاسدة و430 كيلو غرام من الخضار الغير صالحة في حراج الخضار.
وأشار إلى أنه تم ضبط ومن خلال المحلات التجارية الموجودة في المجمعات التجارية 3845 كيلو غرام من الأطعمة البائتة والغير صالحة و1593 لتر من زيوت القلي غير صالحة للاستخدام ومصادرة وإتلاف 1174 كيلو غرام من المواد منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 81 من العمالة الوافدة بدون شهادات صحية وفرض غرامات تجاوز عددها 238 غرامة على المحلات المخالفة بإجمالي 374700 ريال, لافتاً إلى أن إدارة الرقابة الصحية قامت بدورها بمراقبة المحلات الخاضعة لصحة البيئة والغير خاضعة لتطبيق الاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة الأطعمة والمواد الغذائية من خلال تفتيش 27200 محل عبر الجولات التفتيشية التي تجاوز عددها 3000 جولة حيث تم مصادرة وإتلاف 2000لتر من الزيوت و21000 كيلو غرام من الأغذية والأطعمة الفاسدة وتطبيق الغرامات على 1029 محل بقيمة 1.174.100 ريال .
وأبان وكيل الأمين للخدمات في ختام تصريحه أن قسم المسالخ قام خلال الستة شهور الماضية بمراقبة أربعة مسالخ لذبح الأغنام والإبل والبقر في مدينة تبوك والتي قامت بذبح 152556 رأس من الغنم و3291 رأس من الإبل و1197 رأس من البقر, مشيراً إلى أنه تم اعدام جزئي لأكثر من 36806 رأس من الأغنام والإبل والبقر واعدام كلي لـ 347 رأس من الأغنام والإبل والبقر بعد الكشف عليها من قبل أكثر من 24 طبيب بيطري متواجدين في المسالخ للتأكد من سلامة الأغنام والإبل والبقر من الامراض عند ذبحها.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 1 ساعة
لماذا يتم أتلاف وأعدام 50578 كيلو غرام من الخضار والفواكه واللحوم والتمور والأطعمة الفاسدة والأغذية المنتهية الصلاحية ؟ أنها نعم غير صالحة للاستخدام البشرى و الادمى ولكن بأنشاء مصانع لتدوير ومعالجة تلك الكميات من الخضار والفواكه واللحوم والتمور والأطعمة الفاسدة والأغذية المنتهية الصلاحية مع بعض الاضافات الاخرى من الممكن أستخدام الناتج فى تغذية الماشية و الماعز والدواجن كما ان التالف من الاسماك واللحوم يعالج فى تلك المصانع لانتاج علف لمزارع الاسماك فى المملكة ومن الممكن ان يتم أنشاء 20 مصنع فى كافة مدن المملكة لتدوير الخضار والفواكه واللحوم والتمور والأطعمة الفاسدة والأغذية المنتهية الصلاحية لانتاج أعلاف للماشية و الاسماك و الدواجن بدلا من أتلافها و اعدام تلك المنتجات .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 48 دقيقة
مع قيام الدولة بأنشاء 20 مصنع لاعادة تدوير مخلفات الاغذية المنزلية و مخلفات المزارع الكبرى باستقدام الالات مخصصة لذلك وهى تعرف بآلات إعادة تدوير مخلفات الطعام إن الطريقة الشائعة والمتبعة للتخلص من بقايا الأطعمة والاطعمة التالفة هي عن طريق وضعها في مقالب القمامة حيث تتحلل وتنتج غاز الميثان الذي يسهم في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري في الوقت نفسه ازداد ارتفاع أسعار العلف الحيواني والأسمدة الزراعية إلى مستويات قياسية على مستوى العالم مما أدى الى زيادة الإقبال على صناعة تدوير الغذاء في الكثير من الدول أكثر من أي وقت مضى وقد حفزت حكومات العديد من الدول على صناعة التدوير التي تحول بقايا الطعام إلى علف حيواني ومخصبات هذا ما تقدمه آلة اعادة تدوير مخلفات الطعام ومن الممكن الاستفادة من هذه الآلة في العديد من الأماكن التي تخلف كميات كبيرة من فضلات الطعام بشكل مستمر مثل :
• ( المطاعم ) : لا تزال الكثير من المطاعم تستخدم الطرق البدائية للتخلص من نفايات بقايا الأطعمة بوضعها في براميل للقمامة مما يؤدي الى نمو البكتيريا وتلوث البيئة .
• ( المشافي ) : تبذل إدارات المشافي الكثير من الجهد للحفاظ على صحة المرضى وسلامة العاملين بها من خلال توفير بيئة عمل نظيفة وقد لا يتحقق هذا الشرط بسبب بقايا الأطعمة التي تتراكم من مخلفات الوجبات التي تقدم للمرضى يوميا .
• ( المدارس ) : سوف تتمكن المؤسسات التعليمية من الحفاظ على المظهر الحضاري وصحة الأطفال و أيضا التخلص من بقايا الأطعمة التي تتراكم بعد تناول الوجبات المدرسية .
• ( المؤسسات العسكرية ) : بطبيعة الحال تخلف المؤسسات العسكرية كميات كبيرة من بقايا الأطعمة و تجد صعوبة في التخلص منها الأن أصبح من السهل التخلص من تلك النفايات بطريقة عملية و لا تضر بالبيئة .
• ( الشركات ) : الحل الأمثل لمعالجة مخلفات بقايا الطعام الناتجة عن تقديم الطعام في الشركات خاصة التي تقيم معارض الأغذية والحفلات .
• ( المنزل ) : إن التعامل غير الملائم مع بقايا الطعام فى المنازل يسبب الروائح الكريهة في المنزل و بالتالي يصبح المطبخ بيئة مناسبة لنمو الحشرات و يؤدي ذلك الى سرعة انتشار العدوى و الأمراض .
• (الأسواق التجارية) أسواق الفواكة و الخضار و الاغذية التالفة بها تسبب مشكلة كبرى ويمكن تجميع تلك الاغذية يوميا من الاسواق وأرسالها الى مصنع تدوير مخلفات الطعام لانتاج الاعلاف.