المرور تكشف عن الحالات الأربع التي تحجب فيها المخالفات

علي القحطاني(صدى):

كشفت إدارة المرور أن المخالفات المرورية تحجب في أربع حالات، هي ” التفحيط والصدم مع الهروب والقيادة تحت تأثير المسكر واستخدام المركبة في غير الغرض المرخصة له ”

وأوضحت الإدارة أن حجب المخالفة المرورية هو المقصود به أن المخالف لا يتمكن من السداد عن طريق نظام سداد، وإنما يستوجب عليه مراجعة إدارات المرور؛ لتنظر هيئة الفصل في المخالفات المرورية، التي لها الحق في تشديد العقوبة متى ما وجدت أن سجل المخالف في نظام المرور مليء بالمخالفات.

جاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل ” تويتر ” .