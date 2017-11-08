سقوط الأقنعة الدميمة عن نظام الحمدين الإرهابي

عبدالسلام القزيز(صدى):

الأسرار تتكشف وتسقط الأقنعة واحدًا تلو الآخر ليبقى في النهاية الوجه الدميم القبيح لإمارة الإرهاب قطر التي تملك سجلًا في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة وضرب الاستقرار في دول الجوار والمحيط العربي والإسلامي منذ منتصف التسعينيات حتى الآن بما لا يمكن حصره وكل يوم يزداد هذا السجل بعد أن تكشف الأطراف المتضررة ما وقع لها من نظام الحمدين الذي زرع بذور الشر في العالم وما زال.

سلاسل الفضائح التي تتكشف للنور الواحدة تلو الأخرى تكشف نهج النظام القطري المتآمر على دول الجوار وكان أخطرها محاولة اغتيال العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2004، بما يكشف مدى دناءة وخسة هذا النظام.

ما زالت كلمة ” فاض الكيل ” ، التي وصف بها وزير الخارجية عادل الجبير ملابسات الأزمة، هي خير تعبير عن تعامل القيادة السياسية التي حاولت كثيرا أن تحتوي هذا النظام لاعتبارات كثيرة أهما العروبة والأخوة والشعب القطري الذي أول من ظلمه هو نظامه الذي جار على حقه لكن فاض الكيل وبات الشر أكبر من أن يحتوى وبات الحقد يطل من عين الشيطان.

قطر حتى الآن ما زالت تصر على الخروج عن الخط العربي وضرب مصالحه وأصبحت مثل الشاه القاصية التي اصطادها الذئب الإيراني وضمها لحظيرته وما أدراك ما إيران التي نشرت الخراب في كل مكان حلت به والتي تحلم بعودة الإمبراطورية الفارسية لكن هيهات فأسد المملكة المملك سلمان وولي عهد الأمين قادرا على دحر كل ذئاب المنطقة ووضعهم في مكانهم الطبيعي القزمي الذي يليق بهم.