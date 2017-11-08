شرطة شرائع مكة تبحث عن أربعيني متغيب منذ الخميس الماضي

عادل الحربي(صدى):

تبحث الجهات الأمنية في مكة عن المواطن فائز عالي السالمي عمره 43 عامًا يعاني اعتلالات نفسية خرج من منزل عائلته بحي مخطط 4 بالشرائع من الخميس الماضي ولم يعد و قام ذووه بتقديم بلاغ إلى شرطة مكة ممثلة بمركز شرطة الشرائع .

و قالت أسرة المتغيب إن فائز يعاني اعتلالات نفسية ويملك ملفًا طبيًا ويراجع مستشفيات الصحة النفسية وسلوكه غير عدواني وكان يرتدي ” بنطال رصاصي وتيشرت أسود ” مناشدين مَن يعثر عليه بالتواصل مع الجهات الأمنية أوعلى رقم الجوال التالي 0549238803