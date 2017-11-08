شرطة شرائع مكة تبحث عن أربعيني متغيب منذ الخميس الماضي
تبحث الجهات الأمنية في مكة عن المواطن فائز عالي السالمي عمره 43 عامًا يعاني اعتلالات نفسية خرج من منزل عائلته بحي مخطط 4 بالشرائع من الخميس الماضي ولم يعد و قام ذووه بتقديم بلاغ إلى شرطة مكة ممثلة بمركز شرطة الشرائع .
و قالت أسرة المتغيب إن فائز يعاني اعتلالات نفسية ويملك ملفًا طبيًا ويراجع مستشفيات الصحة النفسية وسلوكه غير عدواني وكان يرتدي ” بنطال رصاصي وتيشرت أسود ” مناشدين مَن يعثر عليه بالتواصل مع الجهات الأمنية أوعلى رقم الجوال التالي 0549238803
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37500 ] نشر منذ 1 ساعة
ربنا يرده لاهله سليماً معافا ,, آمين ,,