أمانة القصيم تطلق عدد من الخدمات الإلكترونية لرخص المحلات
أطلقت أمانة منطقة القصيم ممثلة في إدارتي الرخص الصحية والمهنية و الإدارة العامة لتقنية المعلومات, عدد من الإجراءات بتحويلها إلى أنظمة إلكترونية يتم تقديمها للمستفيدين عبر البوابة الإلكترونية للأمانة .
وأشار المركز الإعلامي للأمانة أنه حالياً بإمكان طالبي خدمات تعديل مساحة لوحة محل – تعديل مساحة محل , تقديم الطلب آلياً عبر البوابة الإلكترونية للأمانة دون الحاجة لمراجعة الإدارة المختصة .
وبينت أمانة القصيم أن هذا يأتي استمرارا لخطة التحول الإلكتروني تماشياً مع توجهات برنامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ، حيث أطلقت الأمانة خلال الأشهر الماضية عدد من الخدمات الإلكترونية أبرزها خدمة إصدار الرخص الجديدة والتجديد والإلغاء ونقل الملكية .
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