أمانة القصيم تطلق عدد من الخدمات الإلكترونية لرخص المحلات

سالم المطيري(صدى):

أطلقت أمانة منطقة القصيم ممثلة في إدارتي الرخص الصحية والمهنية و الإدارة العامة لتقنية المعلومات, عدد من الإجراءات بتحويلها إلى أنظمة إلكترونية يتم تقديمها للمستفيدين عبر البوابة الإلكترونية للأمانة .

وأشار المركز الإعلامي للأمانة أنه حالياً بإمكان طالبي خدمات تعديل مساحة لوحة محل – تعديل مساحة محل , تقديم الطلب آلياً عبر البوابة الإلكترونية للأمانة دون الحاجة لمراجعة الإدارة المختصة .

وبينت أمانة القصيم أن هذا يأتي استمرارا لخطة التحول الإلكتروني تماشياً مع توجهات برنامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ، حيث أطلقت الأمانة خلال الأشهر الماضية عدد من الخدمات الإلكترونية أبرزها خدمة إصدار الرخص الجديدة والتجديد والإلغاء ونقل الملكية .