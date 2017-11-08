الإطاحة بشخصين انتحلا صفة رجال أمن وسرقا مقيم في جدة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، من القبض على شخصين اعتديا على مقيم وسلبا أموالا منه، بعد إيهامه بأنهما رجال أمن.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي إن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تلقت بتاريخ 11 / ٢ /439 بلاغ مقيم يدعي تعرضه للاعتداء بالضرب من قِبل شخصين واصطحابه بسيارتهما إلى مقر سكنهما بعد إيهامهما له أنهما رجال أمن ومن ثم سلباه مبالغ مالية.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل ذي كفاءة لمتابعة الجانيين والبحث عنهما والقبض عليهما، وأسفرت نتائجه عن تمكن الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة من ضبط خمسة أشخاص، وبسماع أقوالهم أقر أحدهم بارتكاب الحادثة بمشاركة أحد المقبوض عليهم، بعد التخطيط المسبق لذلك.