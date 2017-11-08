إيقاف مواطن ثلاثيني قتل آخر بطلق ناري في حفر الباطن

حمود العنزي(صدى):

أعلنت شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية إيقاف مواطنا في الثلاثين من عمره، قام بقتل آخر بإطلاق النار عليه، فيما يجري استكمال الاستدلالات الجنائية للحادثة، وإشعار فرع النيابة العامة بالمحافظة.

ومن جانبه، قال العقيد زياد الرقطي، المتحدث الرسمي لشرطة الشرقية، إن المختصين بشرطة محافظة الباطن باشروا عند الثامنة من مساء أمس الثلاثاء، بلاغاً من المستشفى، أفاد بإسعاف مواطن ثلاثيني، إثر تعرضه لإطلاق نار، ما أدى لوفاته.

وأضاف ” الرقطي ” ، أن ذلك تزامن مع قيام مواطن ثلاثيني على معرفة بالمجني عليه بتسليم نفسه للشرطة، وإقراره بأنه الجاني، وأنه قتل المجني عليه بإطلاق النار عليه بعد خلاف بينهما.

وأوضح أنه جرى إيقاف الجاني، ومباشرة إجراءات الاستدلال الجنائي، تمهيداً لإحالة ملف القضية والمتهم إلى النيابة العامة.