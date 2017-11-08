بالفيديو.. انفجار سيارة أثناء عرضها على الحضور في مزاد

نورة الشهري(صدى):

تسببت سيارة في إثارة الذعر بين الحضور في مزاد بإحدى الدول الخليجية، عقب أن عرضت أصحابها للحرج.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السيارة وهي تسير ثم راح قائدها الذي أطلق عليها أقوى سيارة إنقاد موجودة على وجه الكرة الأرضية، الصعود بها على منحدر رملي بسرعة عالية، وفجأة انفجرت السيارة واشتعلت النيران فيها وسط صدمة ودهشة حشد كبير من المواطنين.

