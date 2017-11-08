القحطاني يشيد بولي العهد: نهض المارد..والمملكة الجديدة حزم وعزم

طلال الغامدي(صدى):

وجه المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، سعود القحطاني، الشكر لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على ما أحدثه من نهضة في المملكة مؤخرا، مشيرا إلى أن المملكة الجديدة حزم وعزم ومستقبل مشرق، وذعر عند الصغير واحترام من الكبار.

وقال ” القحطاني ” ، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، اليوم، ” من بين الرماد الملتهب تنهض العنقاء.. هذه السعودية الجديدة.. ذعر عند الصغير المجاور واحترام من الكبار ” البعاد “.. حزم وعزم.. ومستقبل مشرق.. انجلى الليل الطويل، وأشرقت شمس العدالة والعز والقيادة والريادة.. والكل عرف وسيعرف حجمه؛ فقد نهض المارد.. شكراً سلمان.. شكراً محمد بن سلمان.”