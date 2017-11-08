الطقس يمنع الرئيس الأمريكي من زيارة كوريا الشمالية
أعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن مسؤول بالمكتب الرئاسي، اليوم الأربعاء، إن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فشلت نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وألغيت في اللحظات الأخيرة.
وسبق الزيارة التي لم تكتمل تصريحات لـ ” ترامب ” أمام مجلس النواب في العاصمة الكورية الجنوبية، حيث قال إن ” زمن القوة حان ” للتعامل مع كوريا الشمالية، مضيفا ” أنه لن يسمح بأن تكون المدن الأميركية مهددة بالتدمير ” . مضيفًا ” لن نسمح لبيونج يانج بأن ترهبنا “. وفي التصريح ذاته، عرض ترامب على كوريا الشمالية ” طريقًا نحو مستقبل أفضل بكثير “.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه – إن، ينتظر ” ترامب ” في المنطقة الأمنية المشتركة داخل المنطقة منزوعة السلاح بين كوريا الشمالية والجنوبية.
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الطقس يمنع الرئيس الأمريكي من زيارة كوريا (الشمالية)؟؟؟؟؟؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37500 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم طقس الخدود الورديه يمنع ترامب من الإقتراب من الحدود الكوريه الشماليه ,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 2 ساعتين
يسعد صباحك ابو محمد
ههههههههههههههه فشلت نتيجة لسوء الأحوال الجوية وألغيت في اللحظات الأخيرة أم فشلت لان الصواريخ الشمالية على أهبة الاستعداد للانطلاق هههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37500 ] نشر منذ 2 ساعتين
ويسعد صباحك يااخ طاهر سليم ,,
,, هو هذا المعنى وهو بيت القصيد .. لاعدمتك ,,