الطقس يمنع الرئيس الأمريكي من زيارة كوريا (الشمالية)؟؟؟؟؟؟

سول(صدى):

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن مسؤول بالمكتب الرئاسي، اليوم الأربعاء، إن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فشلت نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وألغيت في اللحظات الأخيرة.

وسبق الزيارة التي لم تكتمل تصريحات لـ ” ترامب ” أمام مجلس النواب في العاصمة الكورية الجنوبية، حيث قال إن ” زمن القوة حان ” للتعامل مع كوريا الشمالية، مضيفا ” أنه لن يسمح بأن تكون المدن الأميركية مهددة بالتدمير ” . مضيفًا ” لن نسمح لبيونج يانج بأن ترهبنا “. وفي التصريح ذاته، عرض ترامب على كوريا الشمالية ” طريقًا نحو مستقبل أفضل بكثير “.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه – إن، ينتظر ” ترامب ” في المنطقة الأمنية المشتركة داخل المنطقة منزوعة السلاح بين كوريا الشمالية والجنوبية.