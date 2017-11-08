” تعليم الشرقية ” تنفي وفاة طفل بأحد مدارسها نتيجه تناوله لقاح التطعيم

خالد الضبيبي(صدى):

كشفت مصادر أن إدارة التعليم بالشرقية اليوم الأربعاء نفت صحة ما تردد عن تسبب لقاح تطعيم في وفاة الطفل محمد خالد الصنيخ مشيرة إلى أنه جاري التحقيق لمعرفة تعامل المدرسة مع حملة التطعيم.

وقال متحدث تعليم الشرقية سعيد الباحص أن الطفل المتوفى ” 6 سنوات ” مصاب بمرض فقر الدم من نوع أتش ” أجسام مضادة لأجسام هانز”وهو يتابع العلاج بأحد المستشفيات وأنه يراجع المستشفى كل 6 أشهرمشيراً إلى أن حملة التطعيم كانت قد أجريت بالمدرسة تحت إشراف فريق متخصص تابع للشؤون الصحية، ولا توجد علاقة بين وفاة الطفل ولقاح .

وكان والد الطفلاتهم المدرسة بالتسبب في وفاة ابنه، بإخضاعه للتطعيم دون إذن أسرته موضحاً أن ابنه شعر بآلام مفاجئة في البطن وتقيؤ، بعد 5 ساعات من تطعيمه في المدرسة، ثم توفي بمستشفى الولادة والأطفال، مضيفاً أن التقرير الطبي أثبت أن ابنه أصيب بفشل كلوي.