تفاصيل التحقيقات مع وزير سابق في قضايا الفساد وإهدار الملايين على أقاربه
كشفت مصادر أن أحد المتحفظ عليهم في ملف الفساد هو وزير سابق تدور حوله شبهات بمنح رواتب بأرقام فلكية لبعض القيادات وصلت أرقام بعضها إلى 150 ألف ريال مشيرةً إلى أنه منح بعض موظفي السكرتارية رواتب تصل إلى 30 ألفا يتم صرفها عن طريق شركات تم التعاقد معها بعقود مليونية.
وقالت المصادر أن المتحفظ عليه اعتمد تعاقدا مع موظف تحت مسمى مستشار، ومدير لمكتب التحويل في إحدى الوزارات براتب شهري خيالي يتجاوز الـ 50 ألفا بعدما استقدم من الوزارة التي كان يقودها المتحفظ عليه، فضلا عن صرف رواتب لمقربين تراوح بين 50 و90 ألفا شهريا تحت مسمى ” مستشارين ” .
وقالت المصادر أنه يواجه الوزير السابق شبهة هدر 10.3 مليون ريال بعد تعاقده مع مؤسسة خاصة لإدارة حملة إعلانية لا تزيد على سبعة أسابيع وشبهة هدر 8.9 مليون في تدريب موظفين، وتم إيقاف التعامل مع المحتوى لضعف الجودة وتواضع المخرجات.
وكانت تقارير كشفت إدراج المتهم عقودا مليونية مخالفة خاصة بأحد الأنشطة الحيوية، وبادر الوزير الذي خلفه بإلغاء وإيقاف تنفيذ 38 عقدا من أصل 148، اعترتها شبه فساد كما سبق أن طالت المتحفظ عليه تحقيقات لتحديد مسؤوليته عن سيول جدة في 1430هـ، ولم يتم توجيه أي اتهام له في حينه، فيما خضع مدير مكتبه للمحاكمة بتهمة تزوير توقيعه، وتمت تبرئة جميع المتهمين مرتين، فيما واصل الشاهد الرئيسي المطالبة بفتح ملف القضية التي قال عنها ” إنها عبارة عن تزوير وإغراق السوق السعودية بالعمالة ” .
احمد الحازمي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3207 ] نشر منذ 2 ساعتين
حاسبوهم دون هواده خربو البلد ونهبو ممتلكاته وخانو الامانه
حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37500 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهلون كل مصيبه تحل عليهم ,,
,, عليهم من الله مايستحقون ,,
القرشي[ عدد التعليقات: 1881 ] نشر منذ 2 ساعتين
( وإغراق السوق السعودية بالعمالة ) .
هاذي الجريمة فقط يستحق عليها أقل حاجة السجن مدى الحياة
ومصادرة جميع أملاكه وأملاك ابنائه وزوجته واقاربه المنقولة وغير
المنقولة في الداخل والخارج … لعنة الله عليه وعلى كل من تواطأ
معه وسكت على جرائمة في حق الوطن والمواطنين وشاركه فيها .
عبدالمحسن[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
إضرب الكبير يتأدب الصغير
عبدالمحسن[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
إضرب الكبير يتأدب الصغير
زائر[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم عليك بهم جميعا فانهم ﻻ يعجزونك .
عزوبي[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 47 دقيقة
إغراق السوق السعودي بالعمالة…..
الله يعزه و لا يعز عليه …أكبر تحيه لمحمد بن سلمان …( أنفضهم يا بطل )
الهاوي[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 32 دقيقة
من الان وصاعد لن ترون اصدار فيز بالهبل ولاعمالة سايبة بدون عمل وشبوك منتشرة في كل مكان ولامشاريع متعثرة
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1988 ] نشر منذ 31 دقيقة
لا بارك الله فيه
والحمدلله ان الله خلصنا من ماجد علي الباشا بوزارة الحج بعد ما امر بانهاء خدمات موظفين البند بالوزارة ولكن بدعوات المظلومين ربي نصرهم
🇸🇦 IS 🇸🇦[[ عدد التعليقات: 6150 ] نشر منذ 11 دقيقة
استخدموا الدرج المقلوب من من فوق لتحت من الكبير للصغير تمشي الامور تمام
ردآد //////[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 5 دقائق
اثارى هذه الشلة الفاسدة تمنع المواطن للدخول عليه ولاتعتبر المواطن شئ ماهم بفاضين للمواطنين من هذه الاجتماعات الباطلةُ مادشرهم الاالحصانة