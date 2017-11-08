بالفيديو.. مواطن يوجه لوماً لإدارة ” بنده ” : هل يليق هذا المصلى بحجم فرعكم

محمد ظافر ال طه(صدى):

ناشد مواطن إدارة أسواق بنده بتوفير مصلى مناسب داخل فروعها، بعدما تفاجأ بمساحة المصلى في إحدى فروعها التي لا تتسع سوى لـ 6 أشخاص فقط على حد قوله.

وقال المواطن: ” كنت اتبضع من بندة فرع ضاحية لبن، وحان وقت صلاة العصر قبل ان أنهي شراء لوازمي، فسألت عن مصلى إلا اني تفاجئت بان المصلى غرفة 2×2 تتسع لـ 6 اشخاص مخرجها على باب دورة المياه، وعلمت بان عدد العاملين يقارب 65 شخصا منهم ما يقارب 50 مسلما ” .

واختتم حديثه مناشداً عبر ” صدى ” إدارة أسواق بنده بتوفير مصلى يتناسب مع حجم السوق التي تقارب 5000 ألاف متر، مؤكداً أن المسؤولين في بنده لن يألوا جهداً في سبيل توفير مصلى يليق بالعبادة لله سبحانه وتعالى.

