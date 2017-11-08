محكمة أردنية تعاقب سعوديين بالسجن 22 عاما لتهريب مخدرات للمملكة

نايف السالم(صدى):

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بسجن مواطنين سعوديين بالأشغال المؤقتة والسجن لمدة 22 سنة لكليهما، لمحاولتهما تهريب 25 ألف حبة مخدرة إلى المملكة.

وأوضحت مصادر أن المحكمة جرمت فيها المتهم الأول بتصدير مادة مخدرة وهي ” كبتاغون ” وقضت بسجنه 15 عاماً، والثاني بجرم نقلها والسجن 7 أعوام ونصف، على أن ينقلها أحدهم من الأردن لأخر داخل المملكة مقابل أجر مالي يعادل 100 ألف ريال مشيرة ً إلى أنه تم ضبطه وهو يحاول عبور الحدود بالمركبة التي كان يخفي فيها المخدرات التي تم ضبطها.