101 ألف شكوى ضد المصارف وشركات التأمين خلال عام

عادل الحربي(صدى):

تقدم 101.994 ألف عميل بشكاوى ضد المصارف وشركات التأمين والتمويل في المملكة خلال العام الماضي 2016، أي ما يعادل 283 شكوى يوميا.

وتفاعلت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، مع الشكاوى، ونجحت في معالجتها، سواء التي وردت إلى المؤسسة مباشرة، أم عن طريق الجهات الحكومية.

وأكد ” ساما ” ، أنها تعمل على خدمة وحماية مصالح عملاء القطاع المصرفي، حيث تعتبر ذلك هدفا استراتيجيا تسعى إلى تحقيقه.

وشددت على حرصها على انتشار الخدمات المالية على كافة المستويات ” الشمول المالي ” ، عن طريق التحقق بمتابعة عدد من الآليات المتخذة، ومن أهمها التعاون مع الجهات ذات العلاقة بحماية العملاء ” محليا ودوليا “.

وتعتمد المؤسسة تعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية، خاصة المرتبطة منها بالأسعار والرسوم والعمولات، وآلية تقديم الشكوى، بالإضافة إلى الحد من مخاطر تعثر العملاء، من خلال التأكيد على مسؤولية المؤسسات المالية باتباع الإقراض المنضبط.

وأوضحت المؤسسة، أنها درست وعالجت شكاوى العملاء، واقتراح الضوابط التصحيحية للحد من مسبباتها، مع رفع مستوى الإرشاد والتوعية باستخدام مختلف القنوات المتاحة، وكذلك إعداد وتطوير سياسات وأنظمة حماية العملاء.