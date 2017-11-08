درس الفصول الأربعة    

جميعنا يعرف الفصول الأربعة، ولكن السؤال!؟ كيف نعيشها؟

هناك أشخاص يعيشونها في سنة.. وآخرون في نصفها… وهناك أشخاص يعيشونها في شهر… وآخرون في نصفه… ومنهم من تمر عليه في ليلة واحدة… صيف وخريف وشتاء وربيع…. فصول أربعة ساخنة شاحبة باردة ممتعة..

تماماً هي أحوال الدنيا وتقلباتها … والسعيد من أتقن التعامل معها .. واستوفاها حقها بالصبر والحكمة وحسن التدبر والبصيرة.

نحن من نستطيع أن نخلق لأنفسنا السعادة التي تمكننا من تجاوز كل تلك التقلبات .. قال تعالى: ﴿وهديناه النجدين﴾ [البلد/10] فذلك مثل لطريقي الحق والباطل في الاعتقاد، والصدق والكذب في المقال، والجميل والقبيح في الأفعال.

كل تلك التقلبات درس لأصحاب الألباب، تقول لهم إنها الحياة.. وأنت وحدك من تختار لذاتك الطريق الذي تعيش فيه الصيف وتصبر على حرّه والخريف لتتجرد فيه من أحزانك والشتاء لتختزن فيه لآخرتك لتصل في نهاية المطاف إلى الربيع الذي تتمناه. ولا أجمل من الجنة ربيع تنسى معه هموم الدنيا ومتاعبها.

إن في التدبر حياة لمن لا حياة له .. لذا علينا أن نطلق العنان لمداركنا ، لنتجاوز كل عثرات الزمن ووعثاء هذه الرحلة التي سنقطعها بعد حين. فلا صيف يدوم ولا خريف سيبقى ولا شتاء سيقتل إذا جعلنا حياتنا تحت كنف الرحمن والتمسنا لأنفسنا سبل الهداية.. فقط لحظة تأمّل نختزل معها فصول أربعه ما هي إلا درس من دروس هذا الكون نتعلم معه كيف نحيا حياة سعيدة.