يتيم قطر.. خنجر في خاصرة العرب
ما زالت قطر تواصل سقوطها في منحدر الخيانة وشق الصف العربي، وبات يتيمها تميم بن حمد خنجراً في خاصرة العرب والعروبة.
ففى سقطة قطرية جديدة، وفى الوقت الذى تصطف فيه الدول العربية فى وجه التدخلات الإيرانية فى المنطقة، والمدعومة من نظام تميم بن حمد، واصلت الإمارة انحيازها لطهران، بل والترويج للتهديدات التى يطلقها الحوثيون ضد المملكة عبر فضائية الجزيرة المشبوهة.
فبعد الهجوم الصاروخي الذى استهدف المدنيين فى مملكتنا الحبيبة، والذى أطلقته الميليشيا المجرمة من أتباع الحوثي من الأراضى اليمنية، بتمويل ودعم إيرانى سافر، واصلت إمارة قطر ارتمائها فى أحضان الملالى داخل طهران، والترويج لانتهاكاتهم، عندما استضافت الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام، ليطلق تهديداته الجوفاء والمكررة، منها أن جماعته بإمكانها الاعتداء على أبوظبي، كما واصل التهديدات نفسها ضد المملكة، مما يشير إلى الدور القطري المتواصل في دعم الانقلابيين والتحريض على دول المنطقة وفي صدارتها المملكة والإمارات.
إن الإمارة الراعية للإرهاب اعتادت الاستقواء بإيران، واستعانت بعناصر من الحرس الثورى الإيرانى لتأمين النظام الحاكم المرعوب في جلده والخائف حتى من شعبه، فضلاً عن تعزيز التعاون الثنائى بين الدوحة وطهران بما يضر بمصالح الخليج العربى.
وكان الرد المعبر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بأن تزويد إيران للحوثيين بالسلاح عدوان على المملكة يرقى إلى أعمال حرب هو وضع النقاط على الحرف وتحديد العدو الحقيقي رأس الشيطان وأزلامه في المنطقة ورسالة اطمئنان للجميع بأن الوطن لا يضام طالما هناك قيادة سياسية تضع اعتبارات الوطن والمواطن فوق أي اعتبارات شخصية.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3207 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخو شريفه خائن لجميع العهود واول من خان هو شعبه الذي وثق فيه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37500 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم ,,
,, دويلة سقط المتاع تحتاج تأديب ، ولكن بدون ضجيج ، على الساكت ,,
صحيح[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 1 ساعة
تحول الى شيعي وبوق لهم
نسي فضل السعوديه عليه وعلى ابائه واجداده واصبح يتكلم باسم الشيعه وما تقوله ايران وحزب الله وبيحث عن اي خبر يسيء للملكه وينقله في قناته هل هذا رجل صديق نعتبره او نثق به بعد اليوم
رااايق[ عدد التعليقات: 2953 ] نشر منذ 40 دقيقة
للأسف باع عروبته للعجم المجوس ..!!!
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والشعب القطري هو اللي توهق بسبب الحمدين وتميم رئيس الحارة !
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و مستشار الحارة .. الحاقد على الدول العربية (ابو كرش) عزمي بشارة ..