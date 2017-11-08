أمانة نجران تنفذ حملات تفتيشية على المحال التجارية بالمنطقة

راشد آل شريه(صدى):

نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة في الفرق الرقابية بإدارة الرقابة الشاملة حملات تفتيشية على المحال التجارية بالمنطقة.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي ال قريع، أن الحملات التفتيشية شملت المطاعم والملاحم والمخابز ومحال بيع المواد الغذائية ومحال الدواجن ومغاسل الملابس والسيارات ومحال الحلاقة داخل مدينة نجران، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، وإغلاق عدد من المحال وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية لمحال أخرى لمخالفتها للاشتراطات الصحية، لوجود عدد من المخالفات تمثلت في عدم وجود رخص فنية وتدني مستوى النظافة العامة للمحال والخاصة للعاملين واستخدام أكياس النايلون لحفظ الخبز وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية وعدم ارتداء الزي الصحي وانتهاء الرخص الصحية.

من جهته أكد المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل تشديد أمين المنطقة بعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقق الجولات هدفها المنشود في رفع المستوى الصحي، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال رقم طوارئ الأمانة 940.