بالفيديو.. جلد 5 سيدات لممارستهن السحر والشعوذة
أقدم أهالي قرية بولاية أوديشا الهندية ، بالاعتداء بالضرب على خمس سيدات متهمات بممارسة السحر.
وظهر حشد من مئات الأشخاص في مقطع فيديو متداول وهم يتناوبون الضرب على النساء، بعد أن قاموا بربطهن في شجرة كبيرة لمنعهن من الهرب، وبدأ الأهالي بجلدهن، في حين أخذ آخرون يوجهون لكمات لهن.
وأكدت مصادر اعلامية هندية ان الحادث وقع في منطقة مايوربانج، وهي منطقة سيئة السمعة معروفة بالسحر وتطبيق عدالة الغوغاء.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1326 ] نشر منذ 32 دقيقة
اف مشهورين الهنود بالسحر
وخاصة السحر الأسود
يعد لديهم ثقافة وعلم
الحمد لله ع نعمة الأسلام والعقل
المستحيل[ عدد التعليقات: 768 ] نشر منذ 3 دقائق
ولا يفلح الساحر حيث اتى …صدق الله العظيم