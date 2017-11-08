بالفيديو.. جلد 5 سيدات لممارستهن السحر والشعوذة

نيودلهي(صدى):

أقدم أهالي قرية بولاية أوديشا الهندية ، بالاعتداء بالضرب على خمس سيدات متهمات بممارسة السحر.

وظهر حشد من مئات الأشخاص في مقطع فيديو متداول وهم يتناوبون الضرب على النساء، بعد أن قاموا بربطهن في شجرة كبيرة لمنعهن من الهرب، وبدأ الأهالي بجلدهن، في حين أخذ آخرون يوجهون لكمات لهن.

وأكدت مصادر اعلامية هندية ان الحادث وقع في منطقة مايوربانج، وهي منطقة سيئة السمعة معروفة بالسحر وتطبيق عدالة الغوغاء.