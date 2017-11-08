تعرف على العطور المميزة التي يستخدمها الملك عبدالعزيز والملك عبدالله والأمير محمد بن سلمان

عادل الحربي(صدى):

أكد عبدالرحمن الخجا، المسؤول عن أحد متاجر العطور، أن المتجر يعد من أقدم وأرقى المتاجر التي تقدم العطور، كاشفا عن نوعية العطور التي يقتنيها بعض الملوك والأمراء وكبار الشخصيات.

وأوضح الخجا، أن الملك عبدالعزيز – رحمه الله – كان يستخدم عطرا يسمى ” هيبة ملك ” وهو من العطور المميزة في المتجر، أما الملك عبدالله فكان يفضل عطرا يدخل في مكوناته الورد الطائفي والمسك، فيما يفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عطرا يحتوي على نسبة عالية من دهن العود ونسبة من الزعفران.