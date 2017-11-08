تعرف على العطور المميزة التي يستخدمها الملك عبدالعزيز والملك عبدالله والأمير محمد بن سلمان
أكد عبدالرحمن الخجا، المسؤول عن أحد متاجر العطور، أن المتجر يعد من أقدم وأرقى المتاجر التي تقدم العطور، كاشفا عن نوعية العطور التي يقتنيها بعض الملوك والأمراء وكبار الشخصيات.
وأوضح الخجا، أن الملك عبدالعزيز – رحمه الله – كان يستخدم عطرا يسمى ” هيبة ملك ” وهو من العطور المميزة في المتجر، أما الملك عبدالله فكان يفضل عطرا يدخل في مكوناته الورد الطائفي والمسك، فيما يفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عطرا يحتوي على نسبة عالية من دهن العود ونسبة من الزعفران.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1326 ] نشر منذ 44 دقيقة
الحمد لله
ع كل حال
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4532 ] نشر منذ 34 دقيقة
نشتري وع الله
ابومشهور[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 25 دقيقة
دخل رجل الي محل بيع العطور
وطلب من البائع ان يحضر له
عطرآ معين
فقال له البائع….
هذا العطر قديم جدااااااا
وهناك الكثير من العطور الجديدة والجميلة
فقال له الرجل
ولكنني احتاج هذا العطر لانه
قديم جدا
فاليست كل العطور تستخدم للجسد
فهناك ثمه عطر يستخدم لذاكره
قد نمارس تمثيل( النسيان ) ونحاول أن ننسى
ومع اول مشاهدة أثر أو سماع اسم أو نفثة عطر تستيقظ المشاعر المدفونة
من اجل ذلك
عند اللقاء الأول :
لا تستمع لأي أغنيه .
ولا تضع أي عطر .
وإياك أن تحب المكان كثيراً .
ولا تسأل عن السبب