ارتفاع معدل البطالة وانخفاض توظيف الأجانب في 2017

حمود العنزي(صدى):

كشف تقرير صادر عن شركة ” جدوى ” للاستثمارات، عن معدلات تغير سوق العمل للربع الثاني لعام 2017؛ حيث بين أن معدل البطالة بين السعوديين شهد ارتفاعا طفيفا، مقابل انخفاض الوظائف الجديدة للأجانب.

وأوضح التقرير، أن ارتفاع معدل البطالة وهبوط توظيف السعوديين خاصة الإناث، إلى التباطؤ العام الذي يشهده الاقتصاد المحلي، والذي تسبب في خلق عدة تحديات أمام سوق العمل، متوقعاً أن يؤدي قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة إلى رفع معدلات التوظيف، وخلق عديد من الوظائف الجديدة، وفقا لصحيفة الحياة.

وأكد التقرير أن سبب هبوط مسار توظيف الأجانب هو قيام أعداد كبيرة منهم بإرسال عائلاتهم إلى بلدانهم قبل فرض الرسوم على المرافقين، مشيرا إلى أنه من المتوقع المزيد من التغييرات في أنماط توظيف السعوديين خلال السنوات المقبلة؛ نتيجة ارتفاع رسوم عائلات الوافدين، وبدء تطبيق ضريبة العمالة الوافدة مطلع العام المقبل.