صورة مؤثرة للأمير خالد الفيصل خلال جنازة الراحل منصور بن مقرن
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مؤثرة لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، خلال تواجده في جنازة الأمير الراحل منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله – .
وأظهرت الصورة، الأمير خالد الفيصل جالسا في صمت، وتبدو على وجهه علامات الحزن والألم على فراق ابن عمه، في مشهد لقي تعاطفاً كبيراً من المغردين.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1856 ] نشر منذ 1 ساعة
شاعر فحل .. كله على بعضه قصيدة …….
يكفيه كتابة رائعة .. من بادي الوقت وهذا طبع الأيامي ……..
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1830 ] نشر منذ 1 ساعة
للموت وقع على القلب كوقع الرعود ع الفؤاد-ثم يسود صمت رهيب وقد تنهمل الدموع امطار تجري ع الخدود-وبعد مده تخضر الارض وينسى الفؤاد وينشرح عند تفتح الازهار -ثم يرعد مره اخرى وهكذا دواليك-حتى ترعد وتصيب الصاعقه من كان يخاف منها ويخاف من حواليه وينسى وهكذا-حتى يرث الله الارض ومن عليها-
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1326 ] نشر منذ 56 دقيقة
آهـ دايم السيف
فديتك والله
قبله ع يديك ورأسك
سيدي المعظم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3186 ] نشر منذ 48 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
رحمهم الله جميعا واسكنهم فسيح جناته
عبدالله الناصر / حائل[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 13 دقيقة
خالد الفيصل الرجل الأستثنائي القوي الأمين عظم الله اجرك ورحم الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ورفقاؤه آمين
ابومشهور[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 13 دقيقة
عظم البلا على البلا
اصمت ابلغ في العزاء
اللهم اننا نستودعك انفسنا واهلينا وديننا ووطننا
يارب العالمين