صورة مؤثرة للأمير خالد الفيصل خلال جنازة الراحل منصور بن مقرن

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مؤثرة لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، خلال تواجده في جنازة الأمير الراحل منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله – .

وأظهرت الصورة، الأمير خالد الفيصل جالسا في صمت، وتبدو على وجهه علامات الحزن والألم على فراق ابن عمه، في مشهد لقي تعاطفاً كبيراً من المغردين.