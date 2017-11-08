الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير و الباحة ومكة المكرمة فيما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على شمال وشمال غرب المملكة كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق ” مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، حائل ، الجوف ” .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .